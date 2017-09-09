Kalp Atışı 10. son bölüm izle - Show TV

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen onuncu bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, AB’de 7,80 izlenme oranı (rating), 25,84 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,45 izlenme oranı (rating), 23,77 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #sonbakış etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın dünya gündeminde 2 saat 25 dakika, Türkiye gündeminde ise 11 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 10. SON BÖLÜMÜ İLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BAHAR’IN ÖLÜMÜ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen onuncu bölümünde, özel hareket timleri hastaneye gelerek saldırganı yakalamaya çalıştı. Eylül saldırganın elinden kurtulmayı başarsa da kucağında kurtarılmayı bekleyen polis memurunun ölmesi onu darmadağın etti. Ali Asaf ve Oğuz ölümle pençeleşen Bahar’ı kurtarmayı başaramadı. Bahar’ın ölümüyle Sinan’ın yıkıldığı, tüm hastanenin gözyaşlarına boğulduğu sahne izleyenleri derinden etkiledi. Saldırganla karşı karşıya kalan Ali Asaf ve Ziyanur, hastanın tehlikeli davranışlarının nedenini öğrenmek için ona yardım etmek istese de özel timler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Bahar’ın cenazesinde Eylül, Ali Asaf hakkında bilmediği gerçekleri öğrendi. Eylül’ün “üzerine toprak atılan sadece Bahar değildi. Bugün benim için bir milattı, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dediği final sahnesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı.

KALP ATIŞI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı dün akşam ekrana gelen bölümüyle hafızalardan silinmeyecek sahnelere imza attı. Sinan’ın intikam alma hırsıyla Eylül için giderek büyük bir tehlike oluşturduğu; Eylül’ün Ziyanur’a babaannesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için hesap sorduğu tanıtım izleyenlerde heyecan yarattı. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nda son bölümdeki Bahar'ın ölümünün taşları nasıl yerinden oynatacağı merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kalp Atışı"nın 11. bölüm tanıtımı!