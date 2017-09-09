Adını Sen Koy ne zaman başlayacak? Adını Sen Koy yeni sezon fragmanı

Adını Sen Koy dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TRT 1'de yayın hayatına başlayan ve 180. bölümüyle sezon finali yapan Adını Sen Koy, yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak. Diziseverler, dizinin yeni sezon tarihini araştırıyor. Peki, Adını Sen Koy ne zaman başlayacak? İşte Adını Sen Koy yeni sezon fragmanı...
ADINI SEN KOY NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ SEZON FRAGMANI
Haftaiçi her gün ekranlara gelen Sen Koy yeni bölümleriyle Star’da ekrana gelmeye başlayacak. Yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş'ın oturduğu, başrollerini Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Yaprak Durmaz ve Aykut İğdeli’nin paylaştığı Adını Sen Koy yeni sezonda Eylül ayında izleyicisiyle buluşacak.
ADINI SEN KOY GENEL HİKAYE
“Aşık ruh karanlık ve soğuk iklimde yaşar. Isı da ışık da hep bir adım ötede, sevdiğinin ellerindedir. Aşk birbirlerine doğru sürüklenen iki kalbin bir türlü birleşememesi, yaklaşmaya çalışırken uzağa, hep uzağa düşmesidir…”
Karakterleri gece ile gündüz kadar farklı, dünyaları siyahla beyaz kadar ayrı iki gencin ÖMER ve ZEHRA’nın hikâyesi de imkânsız bir iklimde yeşerecektir.
Gösterdikleri büyük dirence ve tüm olmazlara rağmen…
Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini… Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra’ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.
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