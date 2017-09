SHOW TV’nin iddialı gündüz kuşağı programları başlıyor

Gerçekler 'Artık susma'da ortaya çıkacak



Türkiye’nin en güvenilir ismi Seda Sayan ve ekranların sevilen yüzü Uğur Arslan, ‘Artık Susma’ ile yeni sezonda SHOW TV’de izleyicilerle buluşacak. Hafta içi her gün saat 15.00’te yayınlanacak programda ikiliye konusunda uzman, Türkiye’nin en tecrübeli muhabir ve kameramanlarından oluşan güçlü haber kadrosu ve istihbarat ekibi eşlik edecek. Sayan ve Arslan, stüdyodaki konuklarıyla faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak, kayıpların izini sürecek ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktaracak.



Karahan’dan ‘Nefis Tarifler’



SHOW TV’nin yeni sezon sürprizlerinden ‘ Pelin Karahan ile nefis Tarifler’, hafta içi her gün, saatler 12.00’yi gösterdiğinde ekranda olacak. Sempatik kişiliğiyle tanınan güzel oyuncu Pelin Karahan, tadı damakta kalacak yemeklerini yapmak için konuklarıyla birlikte mutfağa girecek. Sofraları ziyafete dönüştürecek lezzetlerden çay sohbetlerini şenlendirecek tarifler, sürpriz konuklarla Anadolu mutfağının eşsiz tatlarını sofralara getirecek. Her yemeğin tadına tat katan önemli ipuçları, lezzet tüyoları ve daha fazlası ‘nefis Tarifler’de olacak.



'Zahide Yetiş'le sağlıklı bir yaşam



Daha sağlıklı bir yaşam için ‘Zahide Yetiş’le’, yarından itibaren yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 09.30’da SHOW TV’de izleyiciyle buluşacak. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreklere dokunacak hikâyeleriyle ekrana gelecek programda Yetiş, başa çıkılamayan sağlık sorunlarına el atıp sorunlarla mücadele edecek, gücü kalmayanların yardımına koşacak. Son teknoloji tıbbi olanakları ihtiyaç sahiplerine tahsis edilirken hepsi alanında uzman doktorlar da izleyicileri sağlık konusunda bilgilendirecek.

Anadolu’nun gelinleri Gelin Evi’nde



Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen programlarından ‘Gelin Evi’, yeni sezona sürprizlerle merhaba diyecek. Yeni dönemde programda, Anadolu’nun dört bir yanından gelinler rekabet edecek. Gelin alma törenleri, kına geceleri, düğünleri ve yemekleriyle Gelin Evi hafta içi her gün saat 13.00’te milyonları yine SHOW TV ekranına kilitleyecek.