Pazar günleri ekrana gelmeye başlayan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ruhşan’ın Cihan’dan ayrılmak istediği, Elif’in Alaz’ın planlarına engel olmak için karşısına geçtiği ve Faysal’ın Cihan’ın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrendiği tanıtımda yaşadıklarına dayanamayan Elif’in uçurumun kıyısına geldiği anlar büyük heyecan yarattı.

Rüya’nın bu akşam ekrana gelen sekizinci bölümünde, Ruhşan yaptırdığı DNA testi sonuçlarını Bulut’a verdi fakat sonuç negatifti. Bulut, Alaz’ın yanına giderek annesinin yaptığı yanlışları anlattı. Aynı şekilde Elif’e de DNA testinden bahseden Bulut, Elif’in şüphelerini tamamen doğruladı. Elif, Alaz’ın Bulut’un kardeşi olduğunu ve Giraylar ailesine nefretinin nedenini anladı. Bu arada Gülendam eline geçen video kaydını izleyerek, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu öğrendi.

Elif’e göre Alaz’ın kötü planlarına engel olmanın yolu Bulut’la evliliğini bitirmekti. Bulut’u korumak için ondan uzaklaşmak isteyen Elif bir bahaneyle Bulut’la kavga etti. Alaz planlarını gerçekleştirmek için Elif ve Bulut’u barıştırmak zorundaydı. Bir plan yaparak Bulut’a araba çarpmasını sağladı. Elif bu kaza üzerine Bulut’un yanına koşarak, ondan özür diledi. Hamile olduğundan şüphelenen Elif’in test yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Hamile olmadığını öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan Elif’in nasıl davranacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya yeni bölümüyle 17 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Rüya"nın 9. bölüm tanıtımı!

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