Magdeburg - Chemnitzer maçı öncesi rakamlar

Magdeburg ve Chemnitzer, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Magdeburg 79 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Chemnitzer 30 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Magdeburg, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chemnitzer son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Magdeburg kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Chemnitzer sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Magdeburg son hafta oynanan Sportfreunde Lotte maçında 1-3 kazandı.

Chemnitzer ise Hansa Rostock karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Magdeburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Magdeburg, kendi sahasında 38 gol attı, 10 gol yedi.

Chemnitzer, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Chemnitzer, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 41 kez topu kendi kalesinde gördü.