Magic Leap, 502 milyon dolar yatırım aldı

Henüz ortaya hiçbir ürün koymamış olan Magic Leap, 502 milyon dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladı.

Girişim daha önce aralarında Google’ın da bulunduğu dev firmalardan 1,4 milyar dolar yatırım almıştı.

Seri D yatırım turu Temasek öncülüğünde gerçekleşirken, Brezilya’dan Grupo Globo ve Janus Henderson Investors girişimin yeni yatırımcıları arasına katıldı.

Önceki turlarda girişime yatırım yapan Google, Alibaba, Fidelity, JP Morgan ve T. Rowe Price, bu yatırım turuna da katıldılar.

Magic Leap’in güncel değerlemesi henüz açıklanmadı fakat girişim turdan önce 4,5 milyar dolar değerindeydi.

ALANININ EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Magic Leap, dijital grafikleri ileri bilgisayar ve kamera sistemleri kullanarak gerçek dünyaya getiren akıllı bir gözlük geliştirmeye çalışıyor. Henüz ortaya hiçbir ürün çıkmamasına rağmen, dünyanın en değerli özel artırılmış gerçeklik şirketi olmayı başardı.

Girişimin bu yılın sonunda iş ortakları için bir yazılım geliştirme seti yayınlaması bekleniyor. Magic Leap’in üzerinde çalıştığı gözlük, teknoloji dünyasından önemli kişiler ve bazı ünlüler tarafından denendi fakat imzaladıkları gizlilik sözleşmesi nedeniyle izlenimlerini paylaşamadılar.

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