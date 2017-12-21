Florida merkezli artırılmış gerçeklik girişimi Magic Leap, 6 yıl önce kuruldu ve aralarında Google, JP Morgan ve Alibaba’nın da yer aldığı ünlü teknoloji yatırımcılarından 1,9 milyar dolar yatırım aldı. Ancak girişim üzerinde çalıştığı teknolojiye dair bir hayli gizlilikle çalışıyordu. Teknoloji dünyası, yapımı bu kadar uzun ve maliyetli olan ürün görmek için merakla bekliyordu. Girişimin Magic Leap One isimli artırılmış gerçeklik başlığı nihayet tanıtıldı.

Bir başlığa, kumandaya ve sürekli kullanıcının yanında taşıması gereken daire şeklinde bir bilgisayara sahip olan Magic Leap One, ilk bakışta bir diğer artırılmış gerçeklik başlığından farksız görünüyor.

Magic Leap One ile kullanıcılar bir akıllı telefon ya da bilgisayarla yapabilecekleri gibi e-postalarını kontrol edebiliyor, YouTube’dan video izleyebiliyor ve dahasını gerçekleştirebiliyor. Tek fark, görüntünün bir ekrana değil, doğrudan kullanıcının görüş açısına yansıtılması.

Yapımı bir hayli uzun ve maliyetli olan Magic Leap One’ı ilk inceleme şansını yakalayan Rolling Stone dergisi, başlığın tüm görüş açısını kaplayan görüntüler yerine, ufak bir artırılmış gerçeklik penceresi açtığına dikkat çekiyor.

Derginin belirttiğine göre, kullanıcılar kafalarını çevirdiklerinde başlığın kenarlarını görüyor ve bu da kapsayıcılık hissini yok ediyor. Bu açıdan bakıldığında, Magic Leap One’ın Microsoft tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens’ten daha iyi olmadığı ifade ediliyor.

HoloLens, yalnızca kullanıcıların görüş açılarının ortasına görüntü yansıtması nedeniyle eleştiriliyordu. Görünüşe göre Magic Leap, ilk ürünüyle artırılmış gerçeklik pazarında karşılaşılan sorunları ortadan kaldıramıyor.

Öte yandan, Magic Leap One başlığının çalışabilmesi için sürekli ufak bilgisayarına bağlı kalması ve kullanıcının gittiği her yere bu bilgisayarı da taşıması gerekiyor.

Magic Leap yöneticileri, Magic Leap One’dan sonra geliştirecekleri yeni modellerin daha iyi bir görüş açısı sunacağını belirtiyor.

Magic Leap One artırılmış gerçeklik başlığının fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı.

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