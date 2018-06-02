Magni - Throttur Reykjavik maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Magni, 03 Haziran 2018 Pazar günü Throttur Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Magni 3 puanla 12. sırada, Throttur Reykjavik 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Magni son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Throttur Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 356 kodlu maçı oynayanlar; Magni galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.40, Throttur Reykjavik galibiyet oranı 1.60.

Magni son hafta oynanan Throttur Reykjavik maçında 3-1 kazandı.

Throttur Reykjavik ise Magni karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Magni, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Magni, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Throttur Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Throttur Reykjavik, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.