Mahalleyi, pazaryerine ‘Bikoshu’ taşıdı

Alıcı ile satıcıları buluşturan ve neredeyse girmedik sektör bırakmayan ‘pazaryeri’ girişimlerinin, kullanıcılar tarafından yoğun talep gördüğü hepimizin malumu. Yerli bir girişim olan Bikoshu ise, tek bir sektör yada ürün yerine bir mahallenin bütün dükkanlarını yarattığı ‘pazaryerine’ taşımayı hedefliyor. Kullanıcıların mahallelerinde bulunan restoran, dükkân ve mağazalardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan lokal bir sanal pazaryeri olarak hizmet veren Bikoshu, faaliyete geçtiği Mayıs 2017’den beri aylık 3 bin sipariş miktarına ulaşmış durumda.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 6 binden fazla aktif kullanıcısı bulunan Bikoshu’yu, mahalle konseptini sanal ortama taşıma hayaliyle hayata geçirdiklerini kaydeden girişimin kurucu ortaklarından Ceylan Ece Keremoğlu, “Esnaf için komisyonsuz bir platform yarattık. ‘Mahallende ne varsa bikoshu kapında’ sloganıyla bakkaldan fırına, petshop’tan çiçekçiye tüm esnafın sanal ortamda yer aldığı Bikoshu, kısıtlı zamanı olan günümüz tüketicisine hız kazandırmanın yanı sıra mahalle esnafını teknolojinin getirdiği imkânlarla buluşturmayı hedefliyor” dedi.





ESNAF BITCOIN KABUL EDİYOR



500 bin dolarlık bir yatırımla girişimi hayata geçirdiklerini kaydeden Keremoğlu, siparişlerde daha sonra kullanılmak üzere kendi sanal paraları olan BiNakit kazandırdıklarını söyledi. Bitcoin’lerin BiNakit olarak harcanabileceğini kaydeden Keremoğlu, Türkiye’nin diğer şehirlerine açılacaklarının bilgisini verdi. 380 günden bu yana etti.



500 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTIRDI



Tamamı İstanbul’da olmak üzere toplamda 380 işyerinin kayıtlı olduğu Bikoshu, kurulduğu günden bu yana 500 bin lirayı aşan tutarda alışverişe aracılık etti.





‘ALMAN USULÜ’ İLE ÖDEMELER HIZLANDI



Girişimin kurucu ortağı Ceylan Ece Keremoğlu, “Alman Usulü Ödeme ile ağırlıklı olarak ofis ve benzeri yerlerdeki siparişlerde ödeme sırasında yaşanan zaman kayıplarının önüne geçmek istiyoruz. Müşteriler hangi siparişin, kim tarafından, hangi ödeme türü ile ödeneceğini belirtiyor. Sipariş fişi üzerinde işletmeyle paylaşılan bu bilgi ile kurye, ödeme tipi ve miktarını önceden biliyor. Böylece, teslimat zaman kaybı yaşanmadan tamamlanıyor” dedi.





PAYM.ES'E 180 BİN DOLARLIK YATIRIM GELDİ



Paym.es, 180 bin dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Girişime yapılan yatırımın 50 bin doları StartersHub’dan ve 130 bin doları ise Suudi Arabistan merkezli risk sermayesi fonu Daal’dan geldi. Mayıs 2017’de Şehlem Akbulut, Hasan Jabbarov ve Sabrican Zaim tarafından kurulan girişim, iki kullanıcı arasında sosyal ağlar üzerinden ürün satışı yapma olanağı sunuyor.



Paym.es’in bu yatırımla birlikte Türkiye’nin ardından Rusya, İspanya, MENA ve Latin Amerika’ya açılmayı hedeflediği bildirildi. Yatırımı değerlendiren StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Paym.es’in küresel pazara kolaylıkla hizmet ihraç edebileceğini ifade etti. Daal CEO’su Said Anas Muslih, “Kendi ülkesinin sınırları dışına çıkabilen çözümlerle ilgileniyoruz” diye konuştu.





KİŞİYE ÖZEL ETKİNLİK ÖNERİYOR



PartyMag isimli yerli bir girişim, kişilerin müzik tarzına göre etkinlik bulabileceği bir mobil uygulama olarak faaliyet gösteriyor. Platform, şehirdeki tüm müzikal etkinlikleri listeleyerek, eğlence mekânı ve konser alanları hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir yayında olan uygulamanın 5 bin 500 kullanıcısı bulunurken, platformda kayıtlı mekân sayısı da 400’ü geçmiş durumda. PartyMag, yeni sunmaya başladığı premium modeli ile aylık ücret karşılığında seçilen etkinliklere en az 6 kez giriş hakkı sunuyor.



10 GİRİŞİMCİ 'LONCA'YI TAMAMLADI



Kuveyt Türk’ün Workinton işbirliği ile Eylül 2017 tarihinde kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ilk dönemin eğitim sürecini tamamladı. Bine yakın başvuru alan programı, Compocket, Catchman, FulleGitsin, Bisigortaci.com, Fosefi, SmartFactory, Nakitex, Zeeg Zag, Ratonik ve Yobot olmak üzere 10 girişim tamamladı.



Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “Her yıl en az 100 girişimciyi desteklemeyi hedefliyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile startup’lara verdiğimiz desteği yatırımla da sürdüreceğiz” dedi.





YAZI YAZMA ŞEKLİNDEN KİMLİK DOĞRULUYOR



TypingDNA isimli ABD merkezli bir girişim, kişilerin kimliğini yazı yazma karakterini analiz ederek doğruluyor. Öncelikli hedefi kullanıcıları cihaz eşleştirmekten kurtarmak olan girişim, kimlik doğrulama gerektiren sitelere telefona gelen kodla giriş yapmanın önüne geçmek istiyor.



Bu amaç doğrultusunda, telefonlarına gelen kodlar yerine, adlarını ve şifrelerini bir pencereye giren kullanıcıların yazdıkları TypingDNA tarafından analiz ediliyor ve kişinin yazış şeklinden de kendisi olup olmadığının tespiti yapılıyor. Google’ın arama motoru Chrome’da eklenti olarak çalışan girişimin kurucularından Raul Popa, kimlik tespitinde yanılma oranlarının yüzde 0.1 olduğunu belirtiyor.