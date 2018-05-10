Malezya'da dün yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, yemin ederek başbakanlık görevine resmen başladı.
Mahathir, Devlet Sarayı'nda düzenlenen törende yemin etti. Böylece Mahathir, resmi olarak Malezya'nın 7. başbakanı oldu.
Mahathir, yapılacak çok iş olduğunu ve hükümeti kurmak için derhal harekete geçeceklerini kaydetti.
Devlet Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) Mahathir'i başbakan olarak atamasını geciktirdiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Mahathir'in atanması için gereken süreç anayasaya uygun şekilde yürütülmüştür. Kral Muhammed demokrasiyi güçlü şekilde destekliyor ve saygı duyuyor." ifadeleri kullanıldı.
Malezya'da başbakan, yetkileri sembolik olan Kral tarafından atanıyor. Ülkede yetkiler, başbakan etrafında toplanıyor.
Seçim Kurulu sonuçlarına göre, Mahathir liderliğindeki Halkın Umudu ittifakı, 222 sandalyeli parlamentoda 122 sandalye kazandı. Halihazırdaki Başbakan Necip Rezak liderliğindeki UMNO'nun sandalye sayısı ise 79'a düştü. UMNO, 2013 seçimlerinde 133 sandalye kazanmıştı.
UMNO 1957'DEN BERİ İKTİDARDAYDI
Başbakan Necip, 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürütürken başında olduğu UMNO, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyordu. 65 yaşındaki Necip, ülkenin ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu.
Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahathir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor. 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi unvanına sahip.
MAHATHİR KİMDİR?
Malezya'da 1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, ülkesinin 20. yüzyıl sonundaki kalkınma atılımının mimarı oldu. Malezya bu dönemde ham madde ihraç eden üçüncü dünya ekonomisinden yüksek teknoloji ve modern altyapıya sahip üretken bir sanayi ülkesine dönüştü.
Mahathir, hayatı ve siyasi kariyeri boyunca, Malezya'nın bağımsızlığı ve Malay halkının egemenliğini savundu. Malay dili ve kültürünün, Malay halkının dini inancı İslamiyet'in korunması ve yaşatılması için çalıştı.
Bu ilgiyle erken yaşlarda siyasete yönelen Mahathir, henüz üniversite öğrencisiyken, 1946'da o sırada yeni kurulmakta olan UMNO'ya katıldı.
Malezya'nın 1957 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülke siyasetine damgasını vuran UMNO'nun aktif üyelerinden biri haline geldi. 1964 yılında federal parlamentoya seçildi.
Parlamentoda bir dönem görev yaptıktan sonra parti lideri Başbakan Tunku Abdül Rahman ile ters düştüğü için partiden uzaklaştırıldı.
Başbakan Tunku'nun istifasının ardından siyasete geri döndü ve 1970'li yılların başından itibaren kabinede görev almaya başladı. 1976 yılında başbakan yardımcısı oldu. 1981 yılında Başbakan Hüseyin Onn'un istifasının ardından yemin ederek başbakanlık görevine başladı.
Dünyanın seçimle göreve gelip en uzun süre iktidarda kalan lideri olan Mahathir, 22 yılda 5 genel seçimden galip ayrıldı.
Mahathir bu dönemde büyük altyapı yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Mahathir'in ekonomi ve eğitim alanlarındaki reform ve atılımları sayesinde Malezya, bölgesinin en zengin ve en hızlı kalkınan ülkelerinden birine dönüştü.
Mahathir, 2003 yılında 77 yaşındayken kendi isteğiyle aktif siyaseti bıraktı.
SİYASETE DÖNÜŞ
Mahathir, emekliliğinin ardından Malezya siyaset sahnesinde önemli bir isim olmayı sürdürdü. Halefi başbakanlar Abdullah Bedevi ve ardından Necip Rezak yönetimlerinin yaptığı yanlışları eleştirdi.
Mahathir, 29 Şubat 2016'da "RM2.6bil" ve "1Malaysia Development Berhad" kalkınma fonlarıyla ilgili yolsuzluk ve kara para aklama skandallarında, 70 yıldır üyesi olduğu UMNO'nun Necip hükümetine destek verdiği gerekçesiyle istifa etti. Ardından 9 Eylül 2016'da Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) adıyla kendi partisini kurdu.
Muhalefet ittifakı Pakatan Harapan'ın (Umut İttifakı) Başbakan adayı olarak seçimlere giren Mahathir, oyların çoğunluğunu aldı.
92 yaşındaki Mahathir, hükümet kurup başbakan olması halinde dünyanın seçimle iktidara gelen en yaşlı lideri olacak.
Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.
Malezya'da başbakan Kral tarafından atanırken, Kralın yetkileri sembolik olup yetkiler başbakanın etrafında toplanmıştır.
İlk başbakan Tunku Abdülrahman olup, ülkenin bağımsızlığından bu yana tüm başbakanlar UMNO'dan seçilmişti.
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