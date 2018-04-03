HT Magazin'de yer alan habere göre, sevgilisinin üç çocuğuna karşı amansız bir mücadele veren Tanju’yu canlandıran oyuncu, senaryo gereği bol bol havada uçtu!

Mahir İpek’in jujutsu şov yaptığı ‘Cici Babam’, 20 Nisan’da seyirciyle buluşacak.