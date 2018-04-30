Mahir Ünal Cumhur İttifakı Protokolünü açıkladı

Milli Mutabakat Komisyonu üyeleri çalışmalarına hız verdi. Cumhur ittifakı protokolünün 4 Mayıs'ta YSK'ya sunulması bekleniyor.. Peki protokol metninde neler yer alacak? Protokole son şekli nasıl verilecek? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'e anlattı.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur İttifakı'na dair ''Bu protokolün ruhu ve gerekçesini bizim milli mutabakatımız oluşturuyor, bu milli mutabakatın ruhunu da 15 Temmuz şuuru oluşturuyor, aynı zamanda Yenikapı ruhu oluşturuyor.'' şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı protokolünün ruhunu 15 Temmuz ve Yenikapı'nın oluşturacağı aktaran Ünal, protokol içerisinde, ittifakın amacı ve gerekçesinin de anlaşılacak şekilde yer alacağını ifade etti.

SEÇİM SONRASI DA PROTOKOLDE

Mahir Ünal protokolün içerisinde seçimlerden sonraki sürece dair vurgular da olacağını ekledi.

Protokolün, karşılıklı olarak tarafların, siyasete, millete, bundan sonraki süreçte karşılıklı hukuklaraına dönük metin niteliğinde olacağını vurgulayan Ünal, Milli Mutabakat Komisyonu'nun toplantı yapacağını ve bir metin ortaya çıkaracağını açıkladı.

Mutabakatın taraflarca imza altına alınacağını ve liderler tarafından onayın ardından YSK'ya teslim edileceğini açıklayan Ünal,muhalefetin ittifak arayışını da eleştirdi.

''CHP HERHALDE ADAYI DA İTTİFAĞI DA SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAR''

İttifak arayışına dair Ünal ''Bu son günlerde sıkça yapılan espiri var, CHP cumhurbaşkanı adayını seçimden sonra açıklayacak diyorlar. Herhalde ittifakı da seçimden sonra yaparlar'' dedi.

Ünal ''Bir ittifakın toplumsal ve siyasal desteği yoksa ve masabaşında oluşturulmaya çalışılıyorsa asıl dert memleket değil de kişisel hesaplaşmalarsa olacağı budur'' dedi.

AK parti'de adaylar çarşamba gününe kadar başvuracak ve 4'er kişiden oluşan 14 alt komisyon dört kişiden adaylar ile mülakatları yapacak. Daha sonra ara komisyon çalışacak. Son olarak ise Cumhurbaşkanı başkanlığında üst kurul toplanacak.

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