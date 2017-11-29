Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak, Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık'a subliminal mesaj verdiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Ünal şunları söyledi:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yalan, iftira ve her defasında iftiralarının çürümesi karşısında herhangi bir eylemde bulunmadılar. Siyaseti değersizleştiriyorlar. Madem bu belgeyi kamuoyunun önünde sallıyorsunuz. Belgeler suç unsuru teşkil ediyorsa öncelikle bunu sizin savcı ile paylaşmanız gerekiyor. Bunu elinizde bulundurmanız suç teşkil ediyor. 17-25 Aralık'a subliminal mesaj veriyorlar.
"17-25 ARALIK'A SUBLİMİNAL MESAJ VERİYORLAR"
İftirayı atan sensin, ithamda bulunan sensin, bu belgeleri paylaşmıyorsun. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bunu hemen savcılığa teslim etmek gerekir dedik. Bu belgelerin asılsız olduğunu, hemen savcılığa teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Siyasi bir intihar dalışı gibi her seferinde bunu kendisine yaptırıyorlar. Belgeyi basınla, savcıyla paylaşmıyorlar.
30 milyar dolar devlet bütçesinden çıkmadı.
Amerika'daki yeniden 17-25 Aralık'ın küresel ölçekte Türkiye'ye dönük bir operasyona dönüştürülmesinin, içeride eş zamanlı kimler tarafından yürütüldüğü açık. Biz oyucuları biliyoruz, senaristleri biliyoruz.
17-25 Aralık'ın bütün aktörleri ve oyun kurucuları bir adil yargılamanın peşinde değiller. Orada kolluğu, savcısı, hakimi, medyası FETÖ'cü olan bir yapının darbesiydi.
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