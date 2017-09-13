AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanlığı ve grup başkanlıkları seçimlerine ilişkin soru üzerine Ünal, "Bunlar gündemimizde değil. Günü geldiğinde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Ünal, içtüzük değişikliğine ilişkin soru üzerine de, "Daha önce yapılmış bir çalışma. 26 maddelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Meclis Başkanlığımız bütün bu çalışmaları partilerin tasvibine sunacak. Parti grupları da kendi tekliflerini TBMM Başkanlığı'na sunacaklar. Diğer grupların da mutabakatı aranarak yeni bir içtüzük çalışması gerçekleştirilecek" yanıtını verdi.