İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yasal bildirimin polise yapılmadığı yönündeki belgelerin ortaya çıkmasının ardından Sosyal Hizmet Görevlisi İclal N.’nin başvurusuyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başhekim yardımcısı Akif A. ve hastane personeli Nazlıcan D. için İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istemişti. Ancak valilik, 2 kamu görevlisi için soruşturma izni vermemişti. Bu karara itiraz edilmişti.

Gazete Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, adı geçen 2 görevli hakkındaki “Soruşturmaya izin yok” kararını iptal etti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi oybirliği ile aldığı kararında şu ifadelere yer verdi:

“Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya çıkabilecek maddi gerçeğe göre takdir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.”

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İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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