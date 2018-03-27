Mahkeme Başkanı'ndan Kavurmacı'ya: İsterseniz ineğe tapın

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Davaya, mahkeme başkanı ile Kadir Topbaş’ın damadı Kavurmacı arasında geçen diyaloglar damgasını vurdu. Duruşmada bir avukatın, elebaşı Gülen’in mest için ayak ölçülerinin yazıldığı kâğıdın neden kendisinde olduğunu sorması üzerine Kavurmacı, “90’lı yıllarda mest yapmıştım. O ölçüler kalmış. Benim arşivimde çok bilgiler vardır. Zamanında yaptırmış, gelip almışlar” dedi. Oğlu Kavurmacı’nın sorusu üzerine baba Mustafa Şevki Kavurmacı, iade edilen ürünleri Kızılay’a ya da yardım kuruluşlarına verdiklerini söyledi.

"İSTERSENİZ İNEĞE TAPIN"

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk de Ömer Faruk Kavurmacı’ya “İsterseniz ineğe tapın. Silahlı terör örgütüne finansman sağlanıp sağlanmadığına bakarız. FETÖ ile ilgili olmayan finansmanlar dışında harcanılan paralar bizi ilgilendirmez” diyerek uyardı.

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