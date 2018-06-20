Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, Tuğçe Eyilik 15 Eylül 2006’da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.

BOŞANMA ZİNAYA BAĞLANDI

Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.