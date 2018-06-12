İSİMLER UYMUYOR



Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Akalın Ailesi, merhum dedeleri Hüseyin Akalın'ın mirasından pay almak istedi. Ancak yapılan incelemelerde Demet Akalın'ın akrabalarının anne isminin, dedenin eşinin ismiyle aynı olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme ispat istedi.

DEMET TANIK OLACAK



Gelişme üzerine Demet Akalın'ın akrabaları, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Akrabalar ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak 'Yanlış düzeltilsin' dedi. Demet Akalın da davada tanık olarak dinlenecek.

Nüfusta dede Hüseyin Akalın'ın eşi Gülsa Ümmihan olarak görünüyor. Fakat büyükannenin gerçek ismi sadece Ümmihan.