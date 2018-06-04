Sanık 'benim alakam yok' deyince...

Kartal'daki günlük kiralık dairede öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümüyle ilgili ikisi tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı. Genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici, Ekici'nin kardeşi ve arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya Can'ın annesi ve kardeşi de katıldı.
"BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK"
Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan tutuklu sanık Bayram Ekici olaydan 6 ay önce Aleyna Can'la tanıştıklarını belirterek, "Birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik. Aleyna'nın ailesiyle sıkıntısı vardı. Evine gitmiyordu. Olay günü Aleyna beni aradı ve özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Sanık Mesut Vural ile kardeşim Ercan Ekici de geldi" dedi.
Mahkeme başkanı, "Aleyna ile aranız iyi miydi hep? Niye koruma kararı verdi mahkeme?" diye sorunca da, "Kıskançlığı nedeniyle aleyhime mahkemeden uzaklaştırma kararı almıştı. Kaldığım otele geldi, barıştık" şeklinde yanıt verdi.
HAKİMDEN SANIĞA "TANSİYONUM FIRLADI" TEPKİSİ
Olay günü arkadaşı Mesut Vural'ın belinde silah gördüğünü anlatan Ekici, "Kardeşim Ercan'la Mesut dışarı çıkacaktı. Silahı çekmeceye koyebileceğini söyledim. Akşam da Mesut'u arayıp silahı almasını istedim. Silaha baktığımda emniyet mandalının olmadığını fark ettim. Şarjörü de alıp silaha takarak belime koydum. Amacım Mesut ve kardeşim geldiğinde zaman kaybetmeden onlara vermekti. Kardeşim Ercan silahı istedi. Ben de silahı kardeşime verdim. Silahın bozuk olduğunu, oynamamalarını söyledim. O sırada kardeşim Ercan silahı Mesut'a verirken, Mesut da silahla oynarken birden patladı. Aleyna bana su almak için buzdolabına doğru yönelmişti, yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan geldi. Kardeşime ambulansı aramasını söyledim. Olayın şokuyla Mesut aşağı inerek arabaya binip uzaklaşmış. Benim Aleyna'nın ölümüyle alakam yok" dedi.
Mahkeme hakimi ise Ekici'ye bağırarak, "Tansiyonum fırladı. 3 gün boyunca ne yaptın? Ölüm olayıyla senin alakan yok madem niye kaçtın ki?" diye tepki gösterdi. Sanık Ekici de, "Benim tek suçum sevmekti" şeklinde yanıt verdi.
"KAZAYLA MEYDANA GELDİ"
Bir diğer tutuklu sanık Mesut Vural ise Ercan Ekici'nin silahla oynarken elinden çekip aldığını söyleyerek, "Silahın sürgüsünü düşürmek amacıyla oynarken bir anda ateş aldı. Aleyna'nın vurulduğunu gördüm. Olayın şokuyla kendi aracıma bindim ve evime doğru gittim. Aleyna'yı kasten öldürmek amacıyla hareket etmedim. Zaten Aleyna'yla aramızda öldürmeyi geretirecek bir husumet de yoktur. Olay kazayla meydana geldi" dedi. Mahkeme başkanı bu sanığa da tepki göstererek, "Madem hiç bir halt yemedin niye kaçtın?" diye sordu. Sanık Vural korktuğunu söyledi.
Tutuksuz sanık Ercan Ekici de Varol'un silahı kurcalarken bir anda ateş alarak patladığını, bu sırada genç kızın vurularak yere düştüğünü anlattı.
"ÜÇÜ DE BİLEREK ÖLDÜRDÜ"
Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, kızıyla Bayram Ekici'nin arkadaşlık kurmasını istemediğini Ekici'nin, kızını olaydan önce bir odaya kapatıp darp ettiğini anlattı. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı olduğunu anlatan Yirmibeş, "Üçü de bilerek öldürdü kızımı" dedi.
Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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