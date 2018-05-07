Mahkeme MIT'nin intiharda sorumluluğu olmadığına hükmetti

Massachusetts Yüksek Mahkemesi, Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi'nin, bir lisans öğrencisinin, 2009 yılında gerçekleşen intiharından sorumlu olmadığına hükmetti.

Olayı yakından inceleyen mahkeme, dava üzerinde özellikle üniversite ve kolejlerin, öğrencilerin kendilerine zarar vermesini engelleme konusunda sorumluluğu olup olmadığını inceledi.

25 yaşındaki Han Nguyen'in ailesi, okulu suçlayarak, okulun Nguyen'in intihar riskinde olduğunu bildiğini iddia etmişti.

Mahkeme ise okulun bundan sorumlu tutulması için öğrencinin okula kayıt sonrası veya kısa bir süre öncesinde bir intihar girişiminde bulunmuş olması gerektiğine veya öğrencinin kendisini öldürmeyi planladığını açıkça söylemiş olması gerektiğine hükmetti.

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