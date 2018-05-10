Eski nişanlısıyla "tehdit" davasının görüldüğü sırada, eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Pera Küçük'e öpücük gönderip göz kırparak mahkeme salonunda "cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Cengiz S. suçlamayı kabul etmedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da takip ettiği davada olay gününü anlatan Küçük, "Bana göz kırptı, ayrıca öpücük gönderdi. Annem ve arkadaşım da gördü. Dava sonuçlanmak üzere olduğundan hakim dosyaya odaklanmıştı. Ne tepki vereceğimi bilemedim. Akabinde şikayette bulundum" dedi. Mahkeme hakimi gelecek celse karar verileceğini bildirdi.

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