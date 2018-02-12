Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan Alparslan Kuytul’un, gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakıf içerisinde kendisini eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inananlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı belirtildi.

GEREKÇELİ KARAR

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre, Kuytul’un tutuklanmasına ilişkin gerekçeli kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muasır medeniyetler ile teknoloji ve ekonomide yarışır hale gelmesi, toplumsal hoşgörü, saygı seviyesindeki toplumsal gelişmişlik düzeyinin her geçen gün artması, tesettür yasağının kaldırılması, dini hassasiyetlerinden dolayı giyim ve kuşamı, rengi, cinsiyeti, sakalı, görüşü, mezhebi ve benzeri ayrımlar nedeniyle milletin, vekillerinin kınamaya dahi maruz kalmadığı günümüzde siyasete yön vermeye çalıştığı” belirtildi.

Kararda, Kuytul’un Afrin’de yürütülen harekât için “Girmesi var bir de çıkması var. Girersin ama çıkamazsın” dediği de kaydedildi.

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