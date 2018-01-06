Gazetemiz yazarı Mehmet Çalışkan, Yeşilçam’ın usta sanatçısı Münir Özkul’un vefatını yazdı.

1995’te Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü alan Münir Özkul’un yanına gidip ‘Hocam elinizi öpebilir miyim?’ demiştim. Oldukça halsiz olmasına rağmen koltuktan kalkıp yanaklarımdan öpmesiyle kendimi öylesine değerli hissetmiştim ki... İşte bir Münir Özkul öyle olunuyor. İnsanları hep mutlu ederek. Filmleriyle bütün ülkeyi mutlu eden, her karakteriyle iyi insan olmanın faziletini, çalışmanın erdemini ve aile kurumunun kutsallığını aşılayan Münir Özkul, 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Son 5-6 yıldır sosyal medyada vefat ettiği yönündeki

haberlerle önce içimiz acıdı.

Ardından paylaşımların doğru olmadığını öğrenince mutlu olduk. Ne var ki bu kez gerçekti. ‘Mahmut Hoca’mız, ‘Yaşar Usta’mız artık aramızda değil. Türk sinemasının ve tiyatrosunun üstadı Münir Özkul, dün sabah saatlerinde Cihangir’deki evinde hayata veda etti.

Oyunculuğa İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciyken Bakırköy Halkevi’nde tiyatroya başlayan Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul’un dikkatini çekti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğrenim gören Özkul, birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1951’de ise yakın arkadaşı Sırrı Gültekin’in aracılığıyla sinemaya geçiş yaptı. ‘Vatan ve Namık Kemal’ adlı sinema filminde yönetmen asistanı

olan Gültekin’i sete ziyarete giden sanatçı, figürana gereksinim olduğunu duyunca “Ben oynarım” dedi.

1970’li yıllarda Ertem Eğilmez’in kadrosuna dahil olmasıyla geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 1975’de çekilen Eğilmez yapımı Hababam Sınıfı’ndaki ‘Mahmut Hoca’ karakteriyle Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Sonraki yıllarda Bizim Aile’deki ‘Yaşar Usta’ karakterini de fenomen haline getirdi.

Ünlü oyuncu bugüne kadar 204 filmde oynadı.

Cenaze Teşvikiye Camii’nde

2010’dan bu yana hem KOAH hem de DEMANS hastalığıyla mücadele eden Münir Özkul için yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek.



Daha sonra Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Mezarlığın yeri ise henüz belirlenmedi. Kızı Güner Özkul, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda veya Bakırköy Mezarlığı’nda defnedileceğini söyledi.

Güler Özkul yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanı’mız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu. (Fotoğraflar: Tarkan Abdullahoğlu- Akıncan Abadan)



Erdoğan: Her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özkul’un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, “Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir” ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım da yayımladığı başsağlığı mesajında, “Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Münir Özkul’un kızı Güner Özkul’u telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.