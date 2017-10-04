Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığına atandı. Peki, yeni ÖSYM Başkanı Mahmut Özer kimdir? İşte Mahmut Özer hakkında merak edilenler...

MAHMUT ÖZER KİMDİR? (YENİ ÖSYM BAŞKANI)

Mamhut Özer, 1970 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Tokat'ta tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1992-94 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektonik mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

2002 yılının Temmuz ayında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başladı. 2005-10 yıllarında aynı üniversitede doçent olarak görevini sürdürdü. 2010 yılının Temmuz ayı itibariyle profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesidir.

Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mahmut Özer

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ÖSYM Başkanı