Mahmut Tekdemir kırık bilekle antrenmana çıkacak!

Mahmut Tekdemir, formasını bırakmıyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçında sakatlanan Mahmut Tekdemir’in sağ el bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta sahanın kendisine özel yapılan atel ile bugünden itibaren antrenmanlara katılabileceği ifade edildi.

Mahmut Tekdemir bu sezon Başakşehir formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

Mahmut Tekdemir - Başakşehir

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