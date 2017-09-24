Mahmut Uslu'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalar

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahmut Uslu yaptığı açıklamalarda,
"Biz yaklaşık 2-3 yıldır hiç konuşmuyoruz. Sayın Orman ise hep konuşuyor ve etki altına alıyor. 2 penaltı da yüzde yüz penaltı. Çok önemli bir maçtı. Maçı aldık. Birçok nedenlerle önemli. Türkiye içinde önemli. Mevcut olan hakemle ilgili antrenörü ‘niye attı diyor, niye attılar diyor’ Antrenör diyor ki 'O.Ç.' Sayın Şenol Güneş bunu söylüyor. Şenol Güneş’e yakışır mı? Onun için atılıyor. Bizim diğer stoper yarım metre önde, hakem kırmızı kart veriyor. Neden? Çünkü kırmızı kart oldu, 1-0 Beşiktaş mağlup. Hakem bu koşullar ve demeçler altında, bence iyi maç yönetti ama çok mutlu muyuz? Hayır. Kırmızı kart olmaz. Topa hamle var. İkinci kırmızı kart yine öyle. Neden? Baskı var. Yanlış yapıyorlar. Belki bizde zamanında yaptık ama son 3 senedir bazı arkadaşlar; çok yanlış yapıyor. Fenerbahçe çok önemli yerlere gelecek. Çok iyi bir takımız biz. Karşı takımın neler yaptığını gördünüz. Minimum iki kişinin daha kırmızı kart görmesi lazımdı ama vermediler. Her şey güzel olacak. Fenerbahçeliler daha bütünleşsin. Her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı
USLU: "NEGREDO'NUN POZİSYONU 4.5 METRO OFSAYTTI"
"Negredo’nun pozisyonu 4.5 metre ofsayttı. Mart ayı gelmeden ağlamanın lüzumu yok."
USLU: "CANER ERKİN'İN ÖZEL HAYATINI BÜTÜN KAMUOYU BİLİYOR..."
Caner Erkin’in özel hayatını bütün kamuoyu biliyor. 4 yıl bu yönetim, Sayın Aziz Yıldırım dahi sahip çıktı. Fenerbahçeliler sahip çıktı. Transferinde ‘ben aileyi gördüm’ gibi açıklamalar yapınca tabii ki seyirciler tepki gösterecek. Caner’e hepimiz sahip çıktık. Seyirci tepkisinde haklı. Sadece ona tepki yapıldı. Lens’e ise acayip para istediler, sonra indirdiler. Seyirci hepsini daha iyi biliyor.
3 senedir konuşmuyoruz. Bana bir gazetede soru sordular. Ama daha evvelden bütün gazetelerde Orman, konuşma yaptı. Ne dedi: “O hakem şöyleydi, böyleydi. İnşallah gördüğünü çalar.” Ama bugün gördüğünü çalmadı. Biz Fenerbahçe olarak çok mutlu değiliz. Antrenörümüzü, teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence Türkiye’de en önemli takımlardan biri olduğumuzu gördük. Buraya havaya girmiş olarak geldiler."
- Mahmut USlu
- beşiktaş
- fenerbahçe
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