Mahmut Uslu'nun Caner Erkin'le ilgili açıklamalarının nedeni tecrübeli oyuncunun açıklamaları

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Süper Lig'in 6. haftasında 2-1 mağlup etmiş ve kritik derbiden mutlu ayrılmıştı. Maçta hakem Ali Palabıyık'ın kararları konuşulurken Caner Erkin de diğer bir gündem maddesiydi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Inter'e giden Caner, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti. Tecrübeli futbolcu ısınmaya çıktığı andan itibaren ıslıklanırken Beşikaş taraftarının önünde diz çökmesi ortamı iyiden iyiye germişti. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu da maç sonrasında Caner Erkin'le ilgili açıklamalar yapmış ve futbolcunun özel hayatına değinmişti. Vatan'da yer alan habere göre Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarının altında milli yıldızın "Beşiktaş'ta aile ortamını gördüm." açıklamaları yatıyor. Uslu, bir dönem sahip çıktıklarını düşündüğü eski futbolcularının bu vefasızlığına tepki gösterdi.
Caner Erkin, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına verdiği röportajda "İlk geldiğimde Beşiktaş’ta hissettiğim iyi bir aile ortamı olduğuydu. Hiç yabancılık çekmedim. Taraftar olarak da, camia olarak da. Tabii Milli takımda beraber top oynadığımız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın da burada olması benim uyumumu kolaylaştırdı." ifadelerini kullanmıştı. Mahmut Uslu'nun da eski eşi Asena Atalay'la magazin gündeminde oldukları dönemde sahip çıktıkları Caner Erkin'in bu sözlerine sinirlendiği kaydedildi.
Haberde magazin gündeminde 1 numaraya taşınan Caner ve eski eşinin yaşadıkları o dönem başkan Aziz Yıldırım’ın da radarındaydı. Özel hayatındaki çalkantıların saha içindeki agresif tavırlarına sebep olduğunu düşünen Aziz Yıldırım, futbolcusunu önce kulüp binasına çağırarak dertleştiği öğrenildi. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım "Bak evladım zor günler geçiriyorsun. Bizler senin yanındayız. Söyle bize, anlat ki rahatlayasın. Birileri tehdit mi ediyor yoksa, bilelim. Gerekirse hocanla konuşup sana 2-3 gün kafanı dinlemek için izin isteyelim. Hukuksal açıdan da yardımcı olabiliriz, yönetimde hukukçu ağabeylerin var. Sen derdini söyle biz de gerekeni yapalım” sözleriyle Caner’e destek verdi. Samandıra'ya gittiği zaman da Caner’e bir köşeye çekerek durumunu soran ve bilgi alan başkan ile birçok yönetici Caner’in aile konusuna girmesiyle derinden yaralandı.
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