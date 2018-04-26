HT Magazin'de yer alan haber göre, baş başa yemek yiyen ikiliden ünlü yönetmen çıkışta diziyle ilgili sorular üzerine, “Konuştuğumuz doğrudur ama film yaparsam dizi zor. Benim hayatımda önceliğim her zaman film olacak” açıklamasını yaptı.

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