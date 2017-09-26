Maicon'dan Bursaspor'a geçit yok

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon’un Bursa maçında sergilediği etkili performans rakamlara da yansıdı. Aslan’ın en çok hava topu (7) ve ikili mücadele (8) kazanan ismi olan Maicon, ikili mücadelelerin yüzde 73’ünü kazanmayı başardı. Sambacı ayrıca, en çok şut çeken oyuncu olarak (4), ofansa da katkı sağladı.

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