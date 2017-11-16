Maicon: Eşime bir gün Galatasaray'da oynayacağımı söylemiştim

Galatasaray takımla çıktığı 11 lig maçında 4 gole imza atarak Avrupa'nın en skorer savunmacıları arasına giren Maicon, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Benim için bireysel ödüllerden ziyade takımın kazanması önde gelir. Bu yıl şampiyon olmak çok önemli." dedi.
Takımda görevinin savunma yapmak olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Bana, 'Çok gol atmak mı, yoksa ligin en iyi stoperi seçilmek mi istersin?' diye sorsanız, en iyi stoper seçilmeyi tercih ederim. Evet, goller beni motive ediyor. O goller puanlar da getirdi ama biz sezon sonunda şampiyon olalım, attığım gollerin sayısı önemli değil." diye konuştu.
"ARKADAŞLIĞIMIZ ÜST SEVİYEDE"
İstanbul ve Türkiye'ye alışmasında kaleci Fernando Muslera'nın büyük katkısı olduğunu dile getiren Maicon, şöyle devam etti:
"Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı hakim. İlk aklıma gelen isim Muslera. Aynı zamanda komşum, birbirimize gelip gidiyoruz. Ortak dili de kullanıyoruz. Bana yol gösteriyor. Bu nedenle en iyi arkadaşlarımdan biri o. Fernando ve Mariano'nun gelmesi de benim çok yararıma oldu. İngilizce dersleri almaya başladım. Takımdaki arkadaşlık üst seviyede. Önemli olan takım olabilmek. Mutlu sona ulaşmak istiyorsanız birlik olmanız gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla yapıyoruz."
Galatasaray'da oynama hayalini çok daha önceki yıllarda kurduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Eşim 6 yıl önce İstanbul'a gelmiş ve Porto'ya döndüğünde, 'Gezdiğim ve gördüğüm en iyi yerlerden.' demişti. Temiz kalpliymiş. Diğer taraftan, İngiltere'deki Emirates Cup'ta Galatasaray'a karşı oynamıştım. Abarttığımı düşünebilirsiniz belki ama maçtan sonra eşime, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu, taraftarların tutkulu olduğunu ve bir gün burada oynayabileceğimi söylemiştim. Şu anda Galatasaray'dayım ve bu nedenle çok mutluyum." açıklamasında bulundu.
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