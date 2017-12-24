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"İnşallah kinci yarıda da iyi oynarım. Göztepe iyi takım. 30 puanları var. Bu yüzden kolay olmuyor böyle maçlar. Kazandığımız için mutluyuz. İki, üç günde çok şey değişmez ama oyuncuların hepsi rahatladı. İdmanda olsun, maça hazırlanması olsun bazı şeyler değişti. Futbolda böyle şeyler önemli