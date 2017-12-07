Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak güçte olduklarını söyledi.

Galatasaray dergisinin 172. sayısında röportajı yayımlanan Brezilyalı stoper, Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirterek, "Başlangıç performansımız çok iyiydi. Şu an için söyleyeceğim birbirimize daha çok sarılmamız gerektiği. Mücadele futbolda çok önemli. Biz bu çıkışı mücadele ederek yakaladık. Öyle de devam etmeliyiz. Bunu yapacak güç bizde var. Bütün takımın hedefi ligi şampiyon bitirmek. Başaracak da güçteyiz." ifadelerini kullandı.

Maicon, daha önce önemli takımlarda forma giydiğini anlatarak, "Porto, Portekiz'in en iyi kulübü. Sao Paulo da Brezilya'nın en büyük kulüplerinden biri. Gelmeden önce bana 'Türkiye'nin en büyük kulübü kim?' diye sorsalar şüphesiz 'Galatasaray' derdim. Gelince de bunu gördüm. Galatasaray'ın teklifi geldiğinde fazla düşünmedim. Eşimle konuştuk ve Galatasaray'a gelme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Porto forması giydiği dönemde sağ bekte de görev yaptığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Porto'da sağ bekte 15 maç üst üste oynadım. Benim için önemli bir deneyimdi. Ofansif olarak kendimi geliştirdim o dönemde. Oyun stilimde zaten ofansif özellikler var. Doğru ifade etmek gerekirse gole yakın bir oyuncu olabiliyorum. Bir defans oyuncusu için önemli bir özellik. Mutlaka bu desteği vermeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Brezilya Milli Takımı'nda forma giymeyi çok istediğini vurgulayan 29 yaşındaki Maicon, şunları kaydetti:

"Milli takıma gitmek büyük bir onur. Dünyadaki bütün ülke vatandaşları için öyledir diye tahmin ediyorum ama milli takımda olmak biz Brezilyalılar için çok daha önemli. Ben de milli takımda yer almayı çok istiyorum. Önemli kulüplerde forma giydim ve başarıların içinde yer aldım. Milli takım için her zaman çalışmalısınız. Benim yapabileceğim de, o daveti almak için çok çalışmak. Ben de onu yapıyorum. Bunun sonucunda gidemezsem de yapabileceğim bir şey yok."