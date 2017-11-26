Maicon'un eşinden kafa kesme hareketi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Maçın ilk yarısında Maicon ile Tzavellas arasındaki pozisyon sonrası sinirler gerildi.

Maicon acı içinde yerde kıvranırken, sarı gören Alanyalı oyuncu uzun süre itiraz etti. Buna çok sinirlenen Brezilyalı yıldızın eşi Ursala, tribünde iki kez “boğaz kesme” hareketi yaptı.

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Ursula