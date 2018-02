World of Warcraft evreninden suikastçı Maiev Shadowsong, Nexus’a avlanmaya geldi. Warcraft dünyasının en azılı kaçağı olarak bilinen Ilidan Stormrage’in 10 bin yıl boyunca gardiyanlığını yapan Maiev, hapishaneden kaçtı. Şimdi de Ilidan’ın peşinden Twisting Nether’a kadar ulaşan bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk ve Ilidan’a olan nefreti Maiev’in değişmesine, intikam için yanıp tutuşan bir avcıya dönüşmesine sebep oldu. Kaçış ve alan etkili güçlü hasarlarıyla öne çıkan yapısıyla Heroes of the Storm ailesine katılan Maiev’in yeteneklerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğini irdelemekte yarar var. HT Cumartesi'den Asım Öner'in haberi...

YETENEKLER

Vault of the Wardens(D): Havaya zıplamanızı ve 0.75 saniye boyunca bütün rakip büyülerinden ve hasarlarından kaçmanızı sağlar. Zamanlamayı iyi ayarlamanız ve hangi yetenekten kaçmak istediğinize karar vermelisiniz.

Fan of Knives (Q): Orta menzilli bir bölgeye, hilal şeklinde bıçaklar fırlatmanızı sağlayan yetenek. Aynı anda iki rakip kahramana denk geldiğinde geri dolum süresi neredeyse sıfırlanıyor. Bu sayede birbirine rakip duran düşman takımı kahramanlarına Fan of Knives yeteneğiyle yüksek oranda hasar verebilirsiniz. Tek bir rakibe kullanıldığında minimum etki aldığınızı unutmayın.

Umbral Bind (W): Yapacağınız ilk saldırıyla rakip kahramanları kendinize bağlamaya ne dersiniz? Bu bağ ile etrafınızda bir çember oluşacak ve dışına kaçan rakiplerinizi, kendinize doğru çekeceksiniz. Sizden kaçacağını düşündüğünüz rakiplere atıp geri çekilin. Özellikle tek başına açılan rakipleri takımınızın içine çekme konusunda işe yarar.

Spirit of Vengeance (E): Maiev, kendi gölge kopyasını ileriye doğru bir çizgi olarak yollar. Bir süre bekledikten sonra gölgesi, attığınız ilk noktaya geri döner. Bu süre içinde dokunduğu rakiplere hasar verir. Ayrıca yeteneği yeniden aktive ettiğinizde gölgenin bulunduğu noktaya ışınlanırsınız. Hem kaçmak için hem de rakiplerinizin yanında belirmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca gölgenizin olduğu noktaya geçtiğinizde Umbral Bind’ın çekiş özelliğini anında kullanabilirsiniz.

HEROIC YETENEKLER

Containment Disc (R1): Rakip takımdan herhangi bir kahramanın kilit rolde oynadığını düşünüyorsanız, bu yeteneği tercih edin. Çünkü işaretlediğiniz rakibi 4 saniye uyku halinde kilitleyebilir ve aynı zamanda ekranlarını karartabilirsiniz. Böylece dışarı çıktıklarında nasıl bir pozisyonla karşılacaklarını bilemeyecekler, etkili yeteneklerini de kullanamayacaklar. Kısaca 4 saniyeliğine takım savaşını 5vs4 haline getiriyorsunuz.

Warden’s Cage (R2): Etrafınıza bir sekizgen çizmenizi ve bu sınırdan dışarı çıkmak isteyen rakiplerin merkeze doğru itilmelerini sağlar. Rakip takım oyuncularının arasına böyle bir duvar çizmek, kime saldırmanız gerektiği konusunda takımınıza bir odak noktası veriyor olacak. Böylece kısa sürede egale ettiğiniz bir rakip bile, takım savaşının geri kalanının lehinize geçmesini sağlayacak.