Mainz 05 - RB Leipzig karşılaşma önü

Almanya Bundesliga maçında Mainz 05 ile RB Leipzig, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Mainz 05 30 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken RB Leipzig 47 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Mainz 05, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB Leipzig, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 145. İddaa'da Mainz 05 kazanır 3.10, berabere biter 3.00, RB Leipzig kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Mainz 05 önceki hafta Köln mücadelesinde 2-0 yenildi.

RB Leipzig ise Eintracht Frankfurt karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Mainz 05, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

RB Leipzig ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RB Leipzig, 17 gol atarken 22 gol yedi.