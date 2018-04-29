Mainz 05 - RB Leipzig karşılaşma önü

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Mainz 05, 29 Nisan 2018 Pazar günü RB Leipzig takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Mainz 05 30 puanla 16. sırada, RB Leipzig 47 puanla 6. sırada bulunuyor. Mainz 05 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. RB Leipzig, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 145 kodlu maçı oynayanlar; Mainz 05 galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, RB Leipzig galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Mainz 05 son hafta oynanan Köln maçında 2-0 yenildi.

RB Leipzig ise Eintracht Frankfurt maçında 2-2 berabere kaldı.

Mainz 05, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

RB Leipzig, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB Leipzig 17 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.