Mainz 05 - Werder Bremen rakamlar

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Mainz 05, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Werder Bremen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Mainz 05 36 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Werder Bremen 39 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Mainz 05, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Werder Bremen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 250. İddaa'da Mainz 05 kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Werder Bremen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Mainz 05 son hafta oynanan Köln maçında 2-0 yenildi.

Werder Bremen, Borussia Dortmund karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Mainz 05, 21 gol attı ve 19 gol yedi.

Werder Bremen, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Werder Bremen 15 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.