Bize yüzde 50 anti damping, yani vergi uygulandığı için kotayı aşamıyoruz. Şu anda bırakın Türkiye'yi, Gaziantep'in makarna sattığı ülke sayısı İtalya'ya eş değer. İtalya Avrupa'da olduğu için daha çok ülkeye satıyor. Bizim problemlerimiz çözüldüğünde Avrupa'ya daha çok mal satıp İtalyanları geçeceğiz. Başta Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere 90 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Müşterilerin talebine göre kutu makarna yapıyoruz. Renkli, kepekli, glütensiz ürünler olmak üzere onlarca çeşit makarnamız var. Yakında lazanya üretimine de başlayacağız. En çok spagetti satılıyor. Bizim hedefimiz, daha kaliteli ve değişik ürünler üretip Uzakdoğu, Çin, Japonya pazarına yönelmek.