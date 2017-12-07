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Makarna sektörünün gözü AB ve ABD pazarında

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türk makarna sektörünün, ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ile AB pazarında uygulanan kotanın kaldırılması halinde buralarda lider konumuna geleceğini söyledi

07.12.2017 - 14:30 | Güncelleme: AA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, Türkiye'nin makarna üretiminin yüzde 60'ının, ihracatının ise yüzde 63'ünün Gaziantep'ten yapıldığını belirtti.

Bölgeden yılın ocak-kasım döneminde 275 milyon 69 bin dolarlık makarna ihracatı yapıldığını ifade eden Hıdıroğlu, hedeflerinin AB ve ABD pazarlarında liderliği ele geçirmek olduğunu dile getirdi.

Hıdıroğlu, şöyle devam etti:

  • Sektör tarafından 154 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Makarna sektörünün hem iç hem de dış pazarlarda büyüme potansiyeli mevcut. Ülkemiz makarna sektörü, dünya makarna pazarında çok iyi bir konumda. Dünya makarna üretimde İtalya ve ABD’nin ardından üçüncü, ihracatta ise ikinci sıradayız.

Makarna sektörünün kentte önemli yatırımlar yaptığına işaret eden Hıdıroğlu, "Sektöre uygulanan kota kalktığı taktirde hem üretimde hem de ihracatta birinciliği yakalarız. ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ile AB pazarında uygulanan kotanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu iki pazarda sektörün önünün açılması halinde liderliği ülkemiz alır." diye konuştu.

VERGİLER YÜZÜNDEN KOTA AŞILAMIYOR

Beşler Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak da Türkiye'nin önündeki engeller kaldırıldığında Avrupa pazarında söz sahibi olabileceklerini söyledi.

"Makarna devi" İtalya'nın Avrupa'ya yıllık bir milyon ton civarında mal sattığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

  • Bize yüzde 50 anti damping, yani vergi uygulandığı için kotayı aşamıyoruz. Şu anda bırakın Türkiye'yi, Gaziantep'in makarna sattığı ülke sayısı İtalya'ya eş değer. İtalya Avrupa'da olduğu için daha çok ülkeye satıyor. Bizim problemlerimiz çözüldüğünde Avrupa'ya daha çok mal satıp İtalyanları geçeceğiz. Başta Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere 90 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Müşterilerin talebine göre kutu makarna yapıyoruz. Renkli, kepekli, glütensiz ürünler olmak üzere onlarca çeşit makarnamız var. Yakında lazanya üretimine de başlayacağız. En çok spagetti satılıyor. Bizim hedefimiz, daha kaliteli ve değişik ürünler üretip Uzakdoğu, Çin, Japonya pazarına yönelmek.

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