Türk bayrağına saldırının görüntülerinin Facebook’ta dün yayınlanmasının ardından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara olayı kınadı.
AA'nın haberine göre, Büyükelçi Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kalkandelen'de vuku bulduğu iddia edilen ve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Türk bayrağına karşı gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimini sosyal medyada büyük bir esefle gördüklerini belirtti.
Türk milleti için büyük önem arz eden Türk bayrağına karşı yapılan çirkin provokasyon girişiminin büyük rahatsızlık yarattığının altını çizen Kara, "Kin ve nefret duygularının teşvik edildiği, kadim kardeşlik ve dostluk bağlarımıza zarar vermeyi amaçlayan bu menfur olayı şiddetle kınıyor, halkımızı anılan münferit provokatif olay karşısında sağduyulu olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kara, "Saldırının faillerinin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ve benzer çirkin hadiselerin yaşanmamasını teminen gerekli bütün diplomatik girişimlerde bulunulmuş olup, bahse konu olay Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.
MAKEDONYA'DAKİ TÜRK PARTİLERİNDEN TEPKİLER
Makedonya Türk Hareket Partisi (THP) tarafından yapılan yazılı açıklamada da saldırı kınanarak, bunun Makedonya'daki ortak yaşama kültürüne yapılmış bir saldırı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Bu vesile ile ülkemizin bütün vatandaşlarına ve özellikle parti teşkilatlarımıza provokatif davranışlardan uzak durmaları çağrısını yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Makedonya Türk Milli Birlik Hareketinden (TMBH) yapılan yazılı açıklamada da saldırı Türkiye başta olmak üzere bütün Türk dünyasına yönelik bir "saygısızlık" olarak nitelendirildi.
Olayın failine yargı tarafından en kısa zamanda cezasının verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Makedonya’daki Türk toplumuna da bu tür provokasyonlara gelmemelerini, böyle bir durum karşısında güvenlik güçlerine bildirmelerini tavsiye ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Türk Demokratik Partisinin (TDP) açıklamasında da Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı kaydedildi.
"Bu saygısızlık asırlardır birlikte yaşamış ve yaşamaya devam edecek Türk-Arnavut dostluğuna yapıldı.” değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, bu tür provokasyonlara asla gelinmeyeceği vurgulandı.
Öte yandan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinden (MATÜSİTEB) yapılan yazılı açıklamada da "Bu tür provokatif saldırıların Türk-Arnavut toplumları arasında asırlardır süre gelen kardeşlik ilişkilerini zedelemeyeceğine dair inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.
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