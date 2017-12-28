İş-Yaşam

Maket uçakla başladı, Airbus'a "kuyruk" ihraç ediyor

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı. Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor. İşte besicilikten mantar yetiştiriciliğe, ipek böcekçiliğinden mobilyacılığa, salça üretiminden kurutulmuş meyveye kadar 21 gerçek iş öyküsü...

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    1- MAKET UÇAKLA BAŞLADI, AIRBUS'A 'KUYRUK' İHRAÇ EDİYOR

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    Model uçak yapımına merakı olduğunu ve ilk model uçaklarını evde ürettiğini belirten firma ortağı  Barış Nalçacı, daha sonra OSTİM'de model uçak üretmek için 1 çalışanı olan şirket kurduğunu söyledi. Nalçacı, o dönem yaptıkları çalışmalarla 30 farklı model uçak üretmeye başladıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

     

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    "Daha sonra bunları dünyaya satmak istedim. 'Sen bunları nasıl üretip satacaksın, dünyada bunları üreten firmalarla nasıl rekabet edeceksin' gibi tepkilerle karşılaştım. İçimde ciddi bir heves vardı. Bütün işlerimi bırakıp bu konuya konsantre oldum. Çalışmalarımızın sonunda Almanya'ya model uçak göndermeye başladık." 

  • 4 Maket uçakla başladı, Airbus'a "kuyruk" ihraç ediyor
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    Bu uçakları balsa ağacından ürettiklerini anlatan Nalçacı, üst düzey yarışmalar için kompozitten üretilen model uçaklarla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti. Nalçacı, yarışmacılar için kompozitten model uçak yaparak ihraç ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

     

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    2010'da yavaş yavaş kompoziti öğrenmeye başladık ve savunma sanayine kompozit parça üreten bir firma haline geldik. Ayrıca havacılık ve imalat konusunda tecrübelerimiz arttı. ASELSAN da 'bize bu uçak parçalarını üretebilir misiniz' dedi. 'Bunlar gerçek uçak parçaları üretemem' dedim. Bizi zorladılar. 1,5 yıl sonra ASELSAN ile stratejik ortak olduk.

     

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 4
  • Misafir 26 Aralık 2017 Salı 23:59
    Herkeste bir hikaye herkeste bir basari
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum. aynen katılıyorum.
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum.
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