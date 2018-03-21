İnsan ırkı Güneş Sistemi’nin en ücra köşelerine ayak basmanın arifesindeyken, bilim insanları Dünya’da henüz keşfetmediğimiz birçok sırrın olduğunu hatırlatan yeni bir keşifte bulundu.

Dünya’daki virüslerin keşfi için yeni bir makine öğrenimi yöntemi geliştiren bilim insanları, yarattıkları yapay zekanın bugüne kadar bilinmeyen 6 bine yakın yeni virüs türü keşfettiğini duyurdu.

Virüsler, canlıların sağlığından çöplerin ayrışmasına kadar Dünya’daki dengelere etki ediyor ancak hâlâ onlar hakkında detaylı çalışmalar yapmak insanlar için bir hayli zorlu bir görev. Bakterilerin aksine virüs türlerinin çoğu laboratuvar ortamında yetiştirilemiyor. Öte yandan genetik yapıları incelenmek istendiğinde, genomlarının çok küçük olması ve inanılmaz bir hızda evrilmesi çalışmaları zorlaştırıyor.

ABD merkezli genom araştırma enstitüsü DOE Joint Genome Institute’da çalışan işlemsel biyolog Simon Roux, bilgisayarları Inoviridae virüs ailesinin genetik dizilimlerini tanımlayabilecek şekilde eğitti.

Bakterilerin içinde yaşayan Inoviridae türü virüsler, içinde yaşadıkları bakterilerin özelliklerini iyileştiriyor. Örneğin kolera hastalığına sebep olan Vibrio cholerae bakterisi normalden çok daha zehirli hale getirerek ev sahibinin hayatta kalma şansını artırıyor.

Araştırmacılar bugüne kadar Inoviridae ailesinin 100’den az tür barındırdığının düşünüyordu. Roux ise 10.000’den fazla Inoviridae genomunu farklarına ve benzerliklerine göre kategorilere ayıran yapay zekanın, Inoviridae virüs ailesinin aslında bir üst tür olabileceğini ve altında birçok başka aile bulundurabileceğini saptadıklarını duyurdu.