İster ağır bir makyaj tercih edin, ister de BB krem ve dudak kalemi kullanarak makyajınızı basit tutun, makyaj bazı pürüzsüz bir cildin en büyük yardımcılarından biri...

Öyle ki makyaj bazı, ten ürünlerinin uzun süre ciltte kalmasını sağlar. Xildiniz üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturur. Gözenek görünümünü azaltır, ufak kırışıklıkları örter ve cildin daha canlı görünmesine büyük oranda destek olur.

EVDE MAKYAJ BAZI TARİFİ!

Eğer çok sıcak, nemli veya soğuk havaya uzun süre maruz kalacaksanız makyaj bazı, teninizdeki ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Ancak akneli bir cildiniz varsa, test etmeden makyaj bazı satın almamanızı öneriyoruz.

EĞER AKNELİ BİR CİLDİNİZ VARSA...

Farklı cilt tiplerine göre makyaj bazları da mevcut. Örneğin akneli bir cildiniz varsa yeşil renkte bir baz tercih etmelisiniz. Çünkü yeşil, kızarıklıkları daha iyi kapatır.

FONDÖTENİN DOĞAL VE PÜRÜZSÜZ GÖRÜNMESİ İÇİN İPUÇLARI!

MAKYAJ BAZI EN İYİ NASIL SONUÇ VERİR?

Makyaj bazı cilde en iyi elle uygulanır. Bezelye büyüklüğünde ürün, tüm cildinize yetecektir. Eğer küçük bir alanda çalışacaksanız, ufak bir fırçadan da yardım alabilirsiniz.

Eğer doğal bir görünümden hoşlanıyor ve günlük hayatta fondöten kullanmıyorsanız sadece makyaj bazı bile kullanabilirsiniz. Cildiniz bu sayede hem doğal hem de canlı durur.

İŞTE HEM UYGUN FİYATLI HEM PAHALI MAKYAJ BAZI ALTERNATİFLERİ