Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu Viral Öğrenci Grubu öğrencileri makyajlarını bu kez güzelleşmek için değil kadına uygulanan şiddeti anlatmak için yaptı. Öğrenciler makyajlarıyla hem korkuttu hem de kadına şiddete dikkat çekti. ‘İlk değilsin, son olabilirsin. Öğrenciler, şiddete boyun eğme’ pankartı açarak ve ellerinde bulunan şiddete maruz kalan kadınların yapması gerekenler ve kadın haklarının yazılı olduğu broşürleri meydandan geçen kadınlara ve erkeklere dağıttılar.

Etkinlik kapsamında bir öğrenci tarafından makyajla şiddete maruz kalmış görünümü verilen öğrenciler konuya uygun mesleki kıyafetleri ile meydanda dolaşarak vatandaşları da şaşkına çevirdiler.

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