ABD’li yapım şirketi Disney, çekimlerine başladığı “Alaaddin” filminde yeterince Asyalı aktör bulunamayınca çareyi beyaz aktörleri makyajla siyahi yapmakta buldu!

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Londra yakınlarındaki Surrey’de çekilen filmin oyunculardan birinin ortaya attığı bu iddia sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, sadece Londra’da 1 milyondan fazla Asyalı olduğunu belirterek Disney’i ‘siyahilere hakaret etmekle’ eleştirdi.

İngiliz yönetmen Guy Ritchie yönetmenliğindeki filmde, Cin rolünü ABD’li aktör Will Smith oynuyor. Filmde Alaaddin rolünü Mısırlı aktör Mena Massoud, Yasemin’i İngiliz aktris Naomi Scott ve Prens Anders’i de ABD’li aktör Billy Magnussen canlandırıyor.

Ancak Disney, yaptığı açıklamada 1992’deki yapıma nazaran Alaaddin’in Sihirli Lambası filminin yeni versiyonunda 500 oyuncudan 400’ünün Hintli, Ortadoğulu, Akdenizli ve Asyalı olduğunu belirterek filmin, önceki versiyonuna kıyasla çok daha etnik olduğunu belirtmekle yetindi.

Disney

Alaaddin

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