Malaga - Deportivo Alaves maç önü

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Malaga, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Deportivo Alaves takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 20 puanlı Malaga 20. sırada bulunuyor, Deportivo Alaves 41 puana sahip ve 13. sırada. Malaga son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportivo Alaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; Malaga galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Deportivo Alaves galibiyet oranı 2.60. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Malaga son hafta oynanan Real Madrid maçında 0-2 yenildi.

Deportivo Alaves, Leganes karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Malaga, 14 gol attı ve 23 gol yedi.

Deportivo Alaves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Deportivo Alaves, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.