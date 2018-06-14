Malatya ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Malatya için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

MALATYA RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Malatya'da Ramazan Bayram Namazı Saati: 05.46

MALATYA İLÇELERİ BAYRAM MESAJI

MALATYA 5:46 AKÇADAĞ 5:48 ARAPGİR 5:44 ARGUVAN 5:46 DARENDE 5:49 DOĞANŞEHİR 5:49 DOĞANYOL 5:44 HEKİMHAN 5:47 KALE 5:44 KULUNCAK 5:48 PÜTÜRGE 5:45 YAZIHAN 5:46 YEŞİLYURT-MLT 5:47

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur.

Sonra İmam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır.

Üçüncü kere "Allahü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekatta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur.

Ardından imam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.

İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Üçüncü tekbirin akabinde "Allahü ekber" diyerek rükûa varılır.

Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır.

İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilerek namaz sonlandırılır.

Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

• Erken kalkmak

• Gusletmek

• Misvak kullanmak

• Güzel koku sürünmek

• Yüzük takmak

• Bayram namazına giderken (sayıca tek olarak, 1,3,5 gibi) hurma yemek

• Bayram namazına yaya olarak gitmek

• Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklıyollardan gitmek

• Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

• Fıtr sadakası vermek

• Akrabaları ziyaret etmek

• Büyükleri ziyaret etmek (ilim öğrenilen kişiler, manen büyük kimseler gibi)

• Yaşlıları ziyaret etmek

• Kabir ziyaretinde bulunmak

• Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

• Dargınlıkların giderilmesi

• Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

POLAT'IN BAYRAM MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11 ayın sultanı, rahmet, merhamet, bereket, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayını bitirerek, coşkuyla, sevgiyle ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Polat mesajında, “Başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum.

Sabır, şükür, paylaşma, yardımlaşma, dua ve ibadetlerle idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan ayının akabinde bayram yapıyoruz. Ramazan bayramı; oruç mükafatının, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin önemli bir kaynağıdır. Bayramlaşmada sadece eller tutulmayacak, aynı zamanda kırılan kalpler onarılacak, incinen birlik ve beraberlik duyguları helalleşecektir. Çocuklar sevindirilecek, büyükler hürmetle ziyaret edilecektir.

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