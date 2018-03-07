Malatya'da biberondan süt içerken fenalaşan bebeğin biberonunu koklayan anne tiner benzeri bir koku aldığını söylerken, anne ve baba mamayı kendilerinin hazırlamadığını iddia etti. Ekipler evde inceleme yaparken, bebeğin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
İHA'nın haberine göre olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden B.P. ile Ç.Ç.'nin yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen 21 günlük bebeğe iddiaya göre annesi B.P. biberonla süt vermek istedi. Biberondan birkaç damla alan bebek tepki verince anne durumdan şüphelenerek biberonu kokladı. Biberondan tiner benzeri ağır bir koku alan anne apartmanda karşılaştığı bir kişinden yardım isteyerek bebeği Malatya ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Çocuk Acil Servisi'ne götürdü.
"BİZ HAZIRLAMADIK" DEDİLER
B.P.'nin, bebeğin tiner kokusu gelen biberondan süt içtikten sonra rahatsızlandığını belirtmesi üzerine durum polise bildirildi. Olayın ardından B.P. ve Ç.Ç. polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın gerçekleştiği adreste ekipler detaylı çalışma yaparken, B.P. ve Ç.Ç. emniyetteki ifadelerinde bebeğe verilmek üzere hazırlanan ve içerisinde yanıcı benzeri bir maddenin bulunduğu belirtilen mamayı kendilerinin hazırlamadığını ileri sürdü.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan B.P. ve Ç.Ç.'nin ailelerinin bebekten haberlerinin olmadığı da öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken 21 günlük bebeğin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.