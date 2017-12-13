Malatya'da, 16 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Uçkan'ın katil zanlıları, olayda giyilen mont ve takılan şapkadan yola çıkılarak yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Malatya Salköprü Mahallesi Arkadaş Sokak'ta otopark işletmeciliği yapan Mehmet Uçkan'ın (34) tabancayla ateş açılması neticesinde ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Cinayeti işleyen kişinin olay esnasında üzerinde görülen şapka ile montu bahçelik bir alanda bulan polis, olaydan bir gün önce alındığı belirlenen mont ile taktığı şapkanın satıldığı mağazayı da tespit etti. Mağaza ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden katil zanlısının eşkali belirlendi. Asayiş Şubesi ekipleri ayrıca cinayetin işlendiği noktaya giden bütün cadde ve sokaklardaki MOBESE, işyerleri, özel hat minibüsleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve trambüslerin güvenlik kameralarını toplayarak, 600 kamera görüntüsünü inceledi.

Yapılan incelemede, olaya karışan 2 şüphelinin kendi kimlik bilgileri, bir şüphelinin ise sahte kimlik bilgisi ile kentteki bir otelde 3 gün kaldıkları ve bu süreçte cinayetin işlendiği otoparkın çevresinde keşif yaptıkları kamera görüntülerinden tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Z.E, S.T. ve B.K. İstanbul'da, G.K. ise Bursa'da gözaltına alındı. Z.E, S.T. ve G.K. tutuklanırken, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.