Malatya'da üç çocuğunu evinde rehin alan baba, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. AA'nın haberine göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen Fuat T. (44) alkollü şekilde eşi Evin T'nin olmadığı sırada merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Gülnebi Sokak'taki evine giderek 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Fuat T, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu teslim olmayı kabul etti.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evdeki 3 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansta kontrol edildi.

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