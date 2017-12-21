Malatya'da bir iş yerine gelen 45 bin TL'lik elektrik faturası esnafa hayatının şokunu yaşattı.
İHA'nın haberine göre, Malatya merkezde iş yeri bulunan Muzaffer Başkan'ın iş yerine 18 Aralık'ta elektrik dağıtım şirketinden çalışanlar gelerek 4 bin 400 TL'lik fatura kesti. Bir yanlışlık olduğunu düşünen ve soluğu elektrik dağıtım şirketinde alan Başkan, yetkililerden 'Faturayı ödemek zorundasınız' cevabını aldıktan sonra tekrar iş yerine geldi. İlk faturanın şokunu henüz atlatamayan Muzaffer Başkan, 2 gün sonra ikinci şoku yaşadı. Başkan'ın iş yerine bir kez daha gelen çalışanlar bu kez de 39 bin TL'lik fatura kesti. Gelen son fatura karşısında neye uğradığını şaşıran ve tekrar elektrik dağıtım şirketinin yolunu tutan Başkan bir kez daha olumsuz cevap aldı.
Gelen yüksek faturalar karşısında sarsılan Muzaffer Başkan, ortada bir yanlışlık olduğunu ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur olduğunu belirten esnaf şimdi yetkilerden yardım istiyor.
"DAHA BÜYÜK BALIĞINI GÖRMEDİN"
Faturaların 3 gün arayla geldiğini ifade eden Muzaffer Başkan, "Pazartesi günün elektrik dağıtım şirketinin bir çalışan geldi ve 4 bin 500 TL'lik bir fatura çıkarttı. 'Bu nedir' dedim. Biz bilmiyoruz dediler. Hemen bugüne kadar ödediğim faturaları alıp elektrik dağıtım şirketine gittim. Bana, 'Yapacak bir şey yok bu faturayı ödeyeceksiniz' dediler. Sonra da 'Daha büyük balığı görmedin' dediler. Oradan çıktım geldim. Daha onun şokunu atlatamadan bu sabah bir çalışan daha geldi 39 bin TL'lik bir fatura daha çıkarttı. Büyük balığın bu olduğunu anladım. Yine elektrik dağıtım şirketine gittim. 'Ben bu güne kadar bütün faturalarımı düzenli bir şekilde ödeyen bir esnafım, bu faturanın gelmesi imkansız. Bu nedir?' dedim. Yine yapacak bir şey olmadığını söylediler, 'Bunları geriye dönük ödeyeceksin' dediler. Daha sonra belgelerle savcılığa gittim ve avukata verdim" şeklinde konuştu.
İş yerinde bulunan trafoda herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Başkan, "45 bin TL az bir para değil, bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Trafomu daha önce çoğu kez incelediler. Bir sıkıntı bulamadılar. Bu güne kadar her şey normaldi. Neden bir anda bu fatura çıktı? Bu işte yüzde yüz bir hata var ama kabul edilmiyor. Ben şimdi çaresizim, bu parayı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Benim her şeyim açıkta, tanınmış bir esnafım, kafalarına göre bu faturayı yazdılar. Ben mağdurum yetkililer bana yardım etsin. Eğer bir kaçak varsa, başım gözüm üstüne bunu öderim ama bu öyle bir şey değil, bunlar neyin peşindeler bilmiyorum" diye konuştu.
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